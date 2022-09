« Nous cherchons toujours à gagner », l’entraineur du Celtic confiant avant d’affronter le Real

A la veille du duel contre le Real Madrid, pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions, l’entraîneur du Celtic s’est présenté en conférence de presse ce lundi. Postecoglou assure que son équipe ne va pas changer son style de jeu contre les champions d’Europe en titre.

La Ligue des Champions revient ce mardi, avec le début de la première journée des phases de groupes. A cette occasion, le Celtic Glasgow reçoit le Real Madrid, vainqueur de la dernière édition de la C1. Un défi d’entrée pour le club écossais qui ne compte pourtant pas jouer la sécurité contre les Merengues, à en croire le coach Postecoglou. En conférence de presse, le technicien grec a assuré que son équipe allait jouer comme d’habitude, c’est-à-dire en attaquant.

“Je ne pense pas qu’il s’agisse de savoir comment nous devons le jouer, car cela nous pousserait à penser que nous devons faire quelque chose de différent de d’habitude. Et nous ne voulons pas faire ça. Le succès réside généralement dans l’attitude, dans la façon d’aborder les matchs et de se présenter sur le terrain. Et nous cherchons toujours à gagner.

Si nous mettons le bus contre le Real Madrid, nous avons probablement encore moins de chances de les battre, car mes joueurs ne savent pas comment faire ça. Le maillot du Celtic est celui d’une équipe agressive, courageuse et attaquante. Et c’est ce que nous allons faire, jouer comme nous le faisons toujours et saisir nos chances”, a-t-il expliqué.

Interrogé sur les risques que pourrait représenter cette approche, l’entraîneur du Celtic est prêt à assumer la possibilité d’une lourde défaite: “Eh bien, c’est le football. Et nous n’allons pas renoncer à ce que nous sommes. S’il existe un moyen de jouer ces matchs sans prendre de risques, dites-le moi, je serai heureux de l’entendre. Tant que ce n’est pas le cas, je continuerai à appliquer ma méthode, qui est celle que je viens de mentionner, celle qui nous fait gagner tous les matchs et être en tête dans notre championnat.”

Si la rencontre semble déséquilibrée sur le papier, le Celtic Glasgow est prêt à offrir le meilleur spectacle possible pour aller chercher les trois points à domicile. Cette confrontation promet d’être encore plus intéressante.