« Nous avions l’habitude de parler pendant de longues heures », Mzbel sur sa relation avec Asamoah Gyan

La chanteuse ghanéenne, Mzbel, a félicité l’ancien capitaine des Black Stars, Asamoah Gyan, pour sa personnalité sympathique et admirable.

Belinda Nana Ekua Amoah, de son nom de naissance, a révélé qu’elle entretient une relation cordiale avec la légende ghanéenne, ajoutant qu’elle partage souvent des moments amusants avec l’ancien footballeur au téléphone.

Mzbel a également noté qu’elle vivait dans le même quartier que la famille de Gyan et que les deux ont une relation fraternelle depuis longtemps maintenant. « Nous sommes très proches en tant qu’amis. Nous avions l’habitude de parler pendant de longues heures au téléphone et de faire des blagues… quelque chose comme ça. Et nous étions voisins. La mère d’Asamoah Gyan et moi étions voisins. J’ai appris que c’est là qu’ils vivent après avoir vécu dans ce quartier. Nous étions déjà amis et je ne savais même pas que ses parents vivaient là-bas », a-t-elle déclaré sur Angel FM.

Mzbel a également souligné la personnalité de Gyan en dehors du football tout en clarifiant la relation qu’elle a avec lui. « Il était très intéressant. En tant que footballeur, je ne connais pas grand-chose au football. Je sais seulement qu’il a raté un penalty, c’est tout ce que je sais. Je ne suis pas le football. Mais ce que je sais de lui, c’est qu’il aime faire de la comédie. Quand il appelle, il fait des blagues partout. Il est très intéressant. C’est amusant d’être avec lui et de traîner avec, mais pour le football (je ne sais pas). Asa est mon frère », a-t-elle ajouté.

Asamoah Gyan, également connu pour sa passion pour la musique, a assisté et joué aux funérailles du père de Mzbel qui ont eu lieu à Gbawe le 5 mars 2022.

