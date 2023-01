« Nos soldats détenus au Mali … regagneront bientôt le sol ivoirien », Alassane Ouattara

Dans son discours de fin d’année retransmis à la télévision nationale RTI, samedi 31 décembre, le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré que les 46 soldats ivoiriens condamnés au Mali rentreront « bientôt » en Côte d’Ivoire.

Lors de son adresse à la Nation dans la nuit du samedi 31 décembre 2022, le Chef de l’Etat ivoirien s’est montré très optimiste en dépit de la condamnation à 20 ans de prison des 46 soldats ivoiriens détenus depuis 6 mois à Bamako au Mali. « Mes pensées vont particulièrement à l’endroit de nos soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022 », a déclaré Alassane Ouattara.

« Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l’appui de dirigeants de plusieurs pays amis, notamment le président de la République togolaise » Faure Gnassingbé, « trois soldats femmes ont été libérés en septembre dernier », a-t-il rappelé, ajoutant : « Les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien ».

Vendredi, les 46 militaires ivoiriens ont été reconnus coupables d’« attentat et de complot contre le gouvernement », « atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat », « détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre entre autres« . Leur condamnation est intervenue après une visite des officiels ivoiriens à Bamako le 22 décembre.

Libération de près de 10 000 prisonniers

Alassane Ouattara a également annoncé, lors de ce traditionnel discours à la nation, qu’environ 8000 détenus recouvreront la liberté à partir de janvier 2023. Selon le président ivoirien, c’est conformément à la constitution, qu’il a signé ce décret qui accorde une grâce collective à environ 2000 personnes condamnées pour des infractions mineures.

Le chef de l’Etat a en outre signé un décret accordant également une remise gracieuse de peine à environ 6000 condamnés dont le reliquat de la peine à purger est inférieur ou égal à trois ans. Le président de la République a également précisé que cette grâce présidentielle ne concerne pas les condamnés qui ont commis des infractions de crime de sang.