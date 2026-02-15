Norvège : Johannes Klaebo remporte sa 9e médaille d’or aux JO en décrochant le relais de ski de fond

Le fondeur norvégien Johannes Klaebo a encore enrichi son palmarès olympique : il compte désormais neuf médailles d’or aux Jeux d’hiver, un total jamais atteint jusque-là.

Le fondeur norvégien Johannes Klaebo a encore enrichi son palmarès olympique : il compte désormais neuf médailles d’or aux Jeux d’hiver, un total jamais atteint jusque-là.

Cette neuvième victoire est arrivée dimanche à Val di Fiemme, lors du relais de ski de fond des Jeux de Milan-Cortina, où la Norvège s’est montrée la plus forte collectivement.

Âgé de 29 ans, Klaebo a signé un quadruplé impressionnant en Italie, remportant les quatre courses auxquelles il a pris part. Avec ce bilan, il dépasse le plafond de huit titres qui était partagé par plusieurs légendes norvégiennes.

Publicité

Un nouveau sommet dans l’histoire des JO d’hiver

Jusqu’alors, Marit Bjørgen et Bjørn Dæhlie, anciens specialists du ski de fond, ainsi que l’ex-biathlète Ole Einar Bjørndalen se partageaient la première place avec huit ors. Klaebo avait d’ailleurs égalé ce total la veille en remportant l’épreuve du 10 km individuel, avant de s’envoler vers ce record historique avec le relais.

Lors de la remise des médailles du relais, la France s’est adjugée la deuxième place du podium, tandis que l’équipe d’Italie a complété le trio médaillé en décrochant le bronze.