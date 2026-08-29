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Norvège : Haakon VIII prononce sa première allocution après la mort de Harald V

Haakon VIII a prononcé samedi 29 août sa première allocution comme roi de Norvège, au lendemain de la mort de Harald V et de son accession au trône.

Léon KABORÉ
Publié le à
Politique
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Norvège : Haakon VIII prononce sa première allocution après la mort de Harald V
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Le 28 août, il avait annoncé devant le Conseil d’État le décès de son père à 06 h 35 et pris officiellement le nom de règne de Haakon VIII, ouvrant la succession au sommet de la monarchie norvégienne.

Dans son message au pays, le souverain a rendu hommage à Harald V et a remercié les Norvégiens pour leurs marques de deuil. Il a estimé que ce partage de la peine apportait du réconfort et de la force à la famille royale.

Cette prise de parole marque la première intervention officielle du nouveau monarque depuis son accession. Haakon VIII a par ailleurs repris la devise « Alt for Norge ».

Le Storting a annoncé que Haakon VIII prêtera serment devant le Parlement le mardi 1er septembre 2026 à 13 heures.

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