Norvège : explosion devant l’ambassade des États‑Unis à Oslo

Dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026, une forte déflagration s’est produite devant l’ambassade des États-Unis à Oslo, a indiqué la police norvégienne. L’explosion, survenue aux alentours de 01h00 (00h00 GMT), n’a pas fait de victimes, selon les premiers éléments communiqués par les autorités.

Les enquêteurs précisent pour l’instant ne pas disposer d’explications sur les causes de l’incident. Michael Dellemyr, responsable des opérations policières, a déclaré à la chaîne publique NRK que l’explosion avait endommagé l’accès à la section consulaire de la représentation diplomatique.

Interrogé sur l’ampleur des dégâts, M. Dellemyr a estimé qu’ils restaient limités et a refusé d’entrer dans le détail sur la nature exacte des dommages ou sur l’objet ayant explosé. Il a souligné que les autorités n’en étaient qu’aux premières phases de leur investigation.

Un important dispositif de sécurité a été mis en place autour de l’ambassade dans la foulée de l’événement, ont confirmé les forces de l’ordre, qui continuent de sécuriser le périmètre et de rassembler des éléments sur place.

Enquête en cours

Les services de police ont indiqué poursuivre les vérifications sur le site et mener des auditions pour tenter d’éclaircir les circonstances de l’explosion. Aucune autre précision opérationnelle n’a été rendue publique à ce stade.

Les autorités norvégiennes restent mobilisées et la zone autour de la mission diplomatique demeure sous surveillance pendant que les investigations progressent.