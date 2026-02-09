Benin Web TV
La police norvégienne a indiqué, le lundi 9 février, l’ouverture d’une enquête visant la diplomate Mona Juul et son époux Terje Rød-Larsen, en lien avec leurs anciennes relations avec le ressortissant américain Jeffrey Epstein, reconnu coupable d’abus sexuels sur mineurs. Les deux époux sont visés par des soupçons distincts : Juul est poursuivie pour des faits qualifiés de corruption aggravée, tandis que Rød-Larsen fait l’objet d’accusations pour complicité de ce même délit.

Norvège : enquête ouverte contre la diplomate Mona Juul et son époux dans l’affaire Epstein
Økokrim, l’unité spécialisée dans les affaires de criminalité financière en Norvège, a précisé avoir mené des perquisitions le jour de l’annonce, ciblant notamment un appartement situé à Oslo ainsi que le domicile d’un témoin entendu dans le cadre de l’enquête. Cette démarche s’inscrit dans les investigations ouvertes pour établir la nature et l’étendue des liens entre les mis en cause et Epstein.

Mona Juul, récemment revenue de ses fonctions d’ambassadrice auprès de la Jordanie et de l’Irak, a démissionné de ses postes diplomatiques peu avant la révélation de l’enquête. Tous deux, Juul et Rød-Larsen, se sont distingués auparavant par leur implication dans des négociations discrètes entre Israéliens et Palestiniens, qui ont conduit aux accords d’Oslo au début des années 1990.

Contexte et éléments révélés

Les autorités norvégiennes restent pour l’heure prudentes sur la divulgation d’autres détails opérationnels, se bornant à confirmer les perquisitions et les chefs d’accusation présumés. L’implication d’Økokrim atteste du caractère financier et pénal présumé des faits examinés, tandis que la notoriété des personnes mises en cause — issues du monde diplomatique et des négociations internationales — ajoute une dimension politique et médiatique à l’affaire.

La trajectoire publique de Mona Juul et Terje Rød-Larsen, marquée par leur rôle dans les processus de paix des années 1990, contraste désormais avec ces allégations graves. Les investigations en cours visent à éclaircir les circonstances précises de leurs relations passées avec Epstein et à déterminer si des infractions pénales ont été commises.

