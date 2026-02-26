Norvège : Børge Brende démissionne du Forum de Davos après une enquête sur ses liens avec Jeffrey Epstein

Le dirigeant en place à la tête du Forum économique mondial a annoncé qu’il quitte ses fonctions. Après avoir longuement pesé sa décision, il a fait savoir qu’il entend se retirer du poste de président-directeur général afin de permettre à l’institution de poursuivre ses travaux sans être entravée par des débats périphériques.

Dans un communiqué publié à cet effet, il a expliqué que sa démission résulte d’une réflexion approfondie et qu’elle vise à préserver la continuité et l’efficacité des activités du Forum. Il a insisté sur sa confiance dans la capacité de l’organisation à maintenir le cours de ses projets malgré son départ.

La nouvelle intervient au moment où des éléments de son passé professionnel et de ses relations privées suscitent un regain d’attention médiatique. Des documents et témoignages rendus publics ces derniers jours révèlent des échanges importants de messages électroniques et de textos ainsi que des rendez‑vous en personne.

Plus précisément, il est établi qu’un ancien diplomate norvégien, au centre des révélations, a correspondu par plus d’une centaine de SMS et courriels et qu’il a rencontré Jeffrey Epstein à trois reprises. Ces faits concentrent désormais une part des interrogations autour de la personnalité concernée.

Les contacts avec Jeffrey Epstein sous le regard public

La divulgation de ces échanges et de ces rencontres relance le débat sur les liens entretenus par certaines figures influentes avec des personnalités controversées. Les détails disponibles pour l’instant se limitent au nombre d’échanges et au nombre de rencontres rapportées, sans que des précisions supplémentaires sur le contenu de ces communications aient été publiées.

Cette situation alimente les demandes d’éclaircissements de la part d’observateurs et d’acteurs publics, qui attendent désormais des réponses sur les circonstances et l’étendue de ces contacts. Les suites factuelles — investigations, communications officielles ou réactions institutionnelles — restent à venir et détermineront l’orientation du dossier.