Nord Bénin: une position de l’armée attaquée à Karimama, un bilan encore incertain

Une position des forces armées béninoises a été attaquée dans l’après-midi du mercredi 4 mars 2026 dans le village de Kofouno, situé dans la commune de Karimama, à l’extrême nord du Bénin.

Selon des informations relayées sur le réseau social X par les sites spécialisés Sahel Alerte et Menastream et rapportées par Fraternité fm, l’attaque aurait visé une caserne des militaires béninois déployés dans cette zone frontalière avec le Niger et le Burkina Faso.

Ces plateformes, connues pour leur suivi des groupes armés actifs dans la région du Sahel, disent relayer une revendication attribuée au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM).

D’après ce message de revendication, le groupe jihadiste affirme avoir pris le contrôle de la position militaire, incendié du matériel et saisi des équipements appartenant aux forces béninoises.

À ce stade, ces éléments proviennent uniquement de la communication du groupe armé et des informations relayées en ligne et confirmées à la rédaction de Fraternité fm par une source sur place. Elle intervient dans un contexte de pression sécuritaire persistante dans le nord du Bénin, une zone régulièrement confrontée à des incursions de groupes armés opérant dans la bande sahélienne.

Aucune confirmation officielle donnée par les autorités béninoises au moment de la rédaction de cet article, ni sur le bilan humain ni sur les circonstances exactes de l’attaque.