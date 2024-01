Nomination de Gabriel Attal : le salaire du nouveau Premier ministre français révélé

- Publicité-

Ce 9 janvier 2024 marque l’ascension de Gabriel Attal, qui est devenu le Premier ministre de la France, succédant ainsi à Élisabeth Borne, démissionnaire depuis le 8 janvier.

Cette nomination fait de Gabriel Attal le plus jeune Premier ministre de l’histoire de la France. En plus de cette nouvelle fonction, il percevra un salaire conséquent, révélé par CNEWS dans sa récente publication. D’après les informations divulguées, le nouveau Premier ministre français touchera un salaire mensuel brut de 15 900 euros (plus de 10 millions de Fcfa)… Une rémunération significative pour Gabriel Attal.

Ce montant comprend une indemnité de base de 12 387 euros, assortie de 3 147 euros pour les frais liés à sa fonction et 366 euros pour ses dépenses résidentielles. Auparavant ministre de l’Éducation, Gabriel Attal percevait un salaire brut mensuel de 10 647 euros, comme rapporté par Capital, avant sa nomination au poste de Premier ministre.

Outre ce salaire conséquent, le Premier ministre dispose désormais de deux résidences officielles pour la durée de son mandat à la tête du gouvernement. Cette nomination marque un tournant dans l’histoire politique de la France, avec la désignation du plus jeune Premier ministre à ce jour, débutant ainsi un nouveau chapitre politique pour le pays.

- Publicité-

À seulement 34 ans, Gabriel Attal a également affirmé sa volonté de continuer à défendre les intérêts de l’éducation, un domaine qu’il a déjà servi en tant que ministre. En ce qui concerne Élisabeth Borne, ayant présenté sa démission, elle devrait recevoir une indemnité de départ de 47 700 euros bruts. Cependant, une condition s’impose : elle ne peut pas reprendre une activité rémunérée pendant les trois prochains mois.