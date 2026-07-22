Nolwenn Leroy décorée de la Légion d’honneur : le journaliste Steven Bellery mis à pied par BFMTV

Steven Bellery, chef du service culture de BFMTV depuis un an et demi, a été mis à pied par la direction de la chaîne, suite à des accusations internes de harcèlement. Cette décision intervient quelques semaines après qu’il ait assisté à un événement marquant en culture, à savoir la remise des insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à la chanteuse Nolwenn Leroy. Pour l’instant, aucune procédure judiciaire n’a été engagée dans cette affaire et Steven Bellery bénéficie de la présomption d’innocence.

Selon les informations rapportées par le journaliste Clément Garin, le journaliste culturel aurait été mis à pied à la suite de plaintes formulées par au moins deux collaborateurs, dont son adjoint. Ces accusations de harcèlement auraient conduit la direction de BFMTV à prendre cette mesure disciplinaire à titre conservatoire, dans l’attente d’éventuelles suites. Aucun communiqué officiel n’a été publié par la chaîne à ce jour, et le contexte précis des faits invoqués reste confidentiel.

Steven Bellery avait récemment partagé une étape importante de sa vie professionnelle : son invitation par Nolwenn Leroy à la cérémonie officielle où la chanteuse a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur. Sur son compte Instagram, il avait exprimé son émotion, soulignant la portée symbolique de cet hommage pour l’artiste. Bellery évoquait également l’importance des rêves et de la méritocratie, mettant en avant le parcours exceptionnel de Nolwenn Leroy, gagnante de la seconde édition de Star Academy et figure majeure de la chanson française.

Un épisode inédit au cœur d’une carrière marquée par la culture

Steven Bellery occupe le poste de chef du service culture de BFMTV depuis environ dix-huit mois. Il est reconnu pour son suivi régulier et ses reportages dans le domaine culturel, notamment la musique et le spectacle vivant. L’attention portée à Nolwenn Leroy, dont il a largement salué le succès et la longévité, fait partie de ses terrains d’intervention habituels. La chanteuse, ayant connu un immense succès avec notamment l’album Bretonne, vendu à plus d’un million d’exemplaires, reste une figure populaire en France.

La mise à pied du journaliste est une mesure disciplinaire temporaire décidée par la direction de BFMTV. Elle intervient en réponse à des accusations internes qui n’ont pas encore fait l’objet d’une saisine judiciaire. Dans ce cadre, il convient de rappeler que la présomption d’innocence s’applique à Steven Bellery. La chaîne n’a pas communiqué publiquement sur cette affaire, ce qui laisse la nature exacte des faits et les investigations en cours dans une certaine opacité.

Cette suspension contraste avec la visibilité médiatique dont bénéficiait récemment le journaliste à l’occasion de la cérémonie dédiée à Nolwenn Leroy. Le moment fort qu’il avait partagé, empreint d’admiration pour l’artiste, souligne une facette positive de son engagement professionnel et culturel. Toutefois, les accusations qui lui sont reprochées ont conduit à une situation professionnelle délicate, impliquant plusieurs collaborateurs de son équipe.

Clément Garin a rendu compte de cette situation via un message sur le réseau social Twitter, précisant que la mise à pied a été décidée par la direction de BFMTV, sans donner plus de détails sur les suites à attendre. L’ampleur de cette affaire, ainsi que son impact sur la carrière de Steven Bellery et sur le fonctionnement du service culture de la chaîne, restent à préciser au fil des développements.