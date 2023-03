Nollywood: décès de l’actrice Akingbemisola Dorcas Anjola à 33 ans

L’industrie cinématographique nigériane est de nouveau en deuil. L’actrice Akingbemisola Dorcas Anjola est décédée à 33 ans des suites d’un cancer de l’ovaire.

Akingbemisola Dorcas Anjola n’est plus. La triste nouvelle du décès de l’actrice a été annoncée ce week-end par ses proches. Selon des sources proches de la famille, la jeune actrice de 33 ans est décédée de cancer de l’ovaire, une maladie grave qui lui avait été diagnostiquée en 2021. Ce qui a conduit la jeune actrice à subir une chimiothérapie à Dubaï pendant plusieurs mois.

Malgré les rigueurs de ce traitement éprouvant, Akingbemisola a fait preuve d’un courage remarquable en continuant à poursuivre sa carrière d’actrice au Nigeria. Toutefois, ces derniers mois, elle a commencé à se plaindre de ne pas se sentir bien, ce qui a conduit à son hospitalisation. Malheureusement, sa santé s’est détériorée rapidement, et elle a finalement perdu la vie.

La mort d’Akingbemisola Dorcas Anjola a suscité une vague d’émotion et de tristesse parmi ses collègues de l’industrie cinématographique nigériane. Sur les réseaux sociaux, de nombreux acteurs et actrices ont exprimé leur choc et leur peine face à la disparition prématurée d’une artiste talentueuse et inspirante.