Noël Chadaré sur la démission de Boni Yayi: il devrait rester une « autorité morale »

Pour Noël Chadaré, Thomas Boni Yayi conserve un rôle important à jouer dans la vie politique, même après sa démission à la tête du parti Les Démocrates. C’est pourquoi il l’invite à rester une référence morale au-delà de l’action partisane.



Noël Chadaré estime que Boni Yayi aurait davantage servi le Bénin en restant une figure morale plutôt qu’en s’engageant dans la politique active. Âgé de plusieurs décennies de vie publique et politique, l’ancien chef de l’État, selon lui, aurait acquis une stature qui dépasse les luttes partisanes.



L’ex syndicaliste a indiqué qu’il avait déjà exprimé cette idée à Boni Yayi lors d’une rencontre en 2023. À ses yeux, après dix années au pouvoir et des actions appréciées dans certains secteurs de la vie nationale, l’ancien président pouvait rester une référence capable d’apaiser les tensions et d’intervenir comme médiateur dans les moments politiques ou sociaux difficiles.



L’ancien syndicaliste a toutefois reconnu que la participation directe aux luttes partisanes expose un ancien président à des conflits politiques et limite sa capacité à assumer un rôle d’arbitre neutre. Dans ce contexte, il considère que la démission de la présidence des Démocrates représente une occasion pour Boni Yayi de se repositionner en tant qu’autorité morale.



Chadaré a aussi réagi à la décision prise récemment par la coordination nationale des Démocrates de ne pas entériner la démission du président démissionnaire. Bien qu’il ne soit pas membre du parti, il estime que Les Démocrates devraient respecter le souhait de celui qui a fondé et dirigé la formation politique et favoriser un renouvellement générationnel au sein de ses structures.



Pour lui, la pluralité des opinions et la présence de figures morales reconnues sont essentielles pour l’équilibre démocratique du pays. Il espère ainsi que Boni Yayi pourra continuer à être une voix écoutée dans les débats politiques nationaux, même en dehors des fonctions partisanes.