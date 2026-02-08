Nkeng manque l’ouverture pour l’EST contre Stade Malien en LDC CAF

Une chance nette d’ouvrir la marque a filé entre les doigts du Stade malien. Les locaux ont eu une action prometteuse, qui aurait pu changer l’allure de la rencontre si elle avait été concrétisée.

Tout est parti d’un centre venu du côté droit de l’attaque : un avant s’est élevé pour remettre de la tête et a servi Nkeng dans la surface, offrant une opportunité idéale pour tenter l’ouverture.

Seul devant le but, Nkeng n’a pas réussi à cadrer correctement sa tentative et a envoyé le ballon au-dessus des cages. L’action, aussi claire soit-elle, est restée sans conséquence au tableau d’affichage.

Temps fort offensif