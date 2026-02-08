Benin Web TV
LIVE

Nkeng manque l’ouverture pour l’EST contre Stade Malien en LDC CAF

Une chance nette d’ouvrir la marque a filé entre les doigts du Stade malien. Les locaux ont eu une action prometteuse, qui aurait pu changer l’allure de la rencontre si elle avait été concrétisée.

Le · MàJ le
Football
297vues
Nkeng manque l’ouverture pour l’EST contre Stade Malien en LDC CAF
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Une chance nette d’ouvrir la marque a filé entre les doigts du Stade malien. Les locaux ont eu une action prometteuse, qui aurait pu changer l’allure de la rencontre si elle avait été concrétisée.

Tout est parti d’un centre venu du côté droit de l’attaque : un avant s’est élevé pour remettre de la tête et a servi Nkeng dans la surface, offrant une opportunité idéale pour tenter l’ouverture.

Seul devant le but, Nkeng n’a pas réussi à cadrer correctement sa tentative et a envoyé le ballon au-dessus des cages. L’action, aussi claire soit-elle, est restée sans conséquence au tableau d’affichage.

Publicité

Temps fort offensif

Cette action manquée n’a pas fait évoluer le score, qui demeure vierge, et n’a pas rompu l’équilibre apparent entre les deux équipes. Les débats reprennent sur le même rythme, chaque camp cherchant encore l’aspérité capable de faire basculer la partie.

Articles liés

Ligue 1 J21 : le PSG mène 1-0 face à l’OM après un but de DembéléLigue 1 J21 PSG-OM : première occasion pour Marseille (1-0)Ligue 1 J21 : PSG-OM 0-0 en directSérie A J24 : Juventus – Lazio, compositions officielles
Merci pour votre lecture — publicité