Niort: Oumar Tchomogo, nouvel entraineur par intérim (officiel)

Le technicien béninois Oumar Tchomogo est le nouvel entraîneur par intérim du Chamois Niortais. Le club de Ligue 2 a annoncé la nouvelle ce jeudi via un communiqué publié sur son site officiel.

Hier mercredi, le Chamois Niortais annonçait le départ de son entraîneur Rui Almeida. Les mauvais résultats du club, qui occupe actuellement la dernière place de Ligue 2, ont coûté son poste au technicien portugais. Et Niort n’a pas tardé à lui trouver un remplaçant, du moins par intérim. Et le choix s’est porté sur l’entraîneur béninois Oumar Tchomogo, qui était jusque-là, le coach de l’équipe réserve de l’équipe française.

“En poste à la tête de l’équipe réserve des Chamois Niortais (National 3) depuis l’été dernier, Oumar Tchomogo devient le nouvel entraîneur du groupe professionnel par intérim, à compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre”, a annoncé le club dans un communiqué publié sur son site officiel ce jeudi. “Oumar Tchomogo a pris en charge sa première séance collective ce matin et dirigera son premier match le 11 février prochain pour la 23ème journée de Ligue 2 BKT et la réception de Bordeaux. La rencontre de demain face à Dijon sera dirigée par Ande Dona N’Doh”, ajoute le club dans sa publication.

Oumar Tchomogo est un ancien international béninois, qui connaît bien le football français pour avoir joué pour des clubs comme le Grenoble Foot 38, l’ASOA ou encore l’EA Guingamp. Après sa carrière de joueur, l’ancien attaquant est devenu entraîneur, prenant la tête des Écureuils, l’équipe nationale du Bénin, entre juin 2013 et mars 2014 puis entre mai 2015 et décembre 2017. Il rejoint ensuite les Chamois en 2020 pour prendre en charge l’équipe U19 du Club. Désormais, c’est à Tchomogo de prouver qu’il a la capacité pour occuper définitivement ce nouveau poste à la tête de l’équipe première de Niort.