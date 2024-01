«N’insultez pas le président Patrice Talon», cette demande de Boni Yayi au peuple béninois

- Publicité-

Lors d’un meeting de remobilisation à Dogbo dans le département du Couffo le dimanche 14 janvier 2024, l’ancien président Boni Yayi a fait une demande au peuple béninois à propos du chef de l’État, le président Patrice Talon.

L’ancien président Boni Yayi, actuel président du parti Les Démocrates, était dans la 12è circonscription électorale dimanche dernier où le parti a organisé un meeting de réconciliation et de remobilisation des militants et sympathisants.

Une occasion choisie par l’ancien président Boni Yayi pour inviter le peuple béninois à prier pour le président Patrice Talon, pour que Dieu lui donne la force nécessaire pour diriger le pays.

« N’insultez pas le président de la République, le président Patrice Talon. Il est à un poste sensible. Néanmoins, priez pour lui afin qu’il ait l’ouverture d’esprit, l’esprit d’écoute pour la construction de notre pays », a-t-il demandé.

Lors de ce géant meeting, l’ancien président Boni Yayi a également justifié son retour en politique, notamment son poste de président du parti Les Démocrates.

Et pourtant, en 2016, lorsqu’il a quitté le pouvoir, il avait promis de se consacrer au pentecôtisme. Cependant, malgré un chant d’adoration et quelques prêches médiatisés, il n’a jamais vraiment pris ses distances par rapport aux affaires du pays. Son élection à la tête des Démocrates en octobre dernier marque son retour à la politique et à toutes ses réalités difficiles.