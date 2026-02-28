Nikos Aliagas ému en évoquant le cancer de Florent Pagny

Florent Pagny fait son grand retour ce samedi 28 février sur TF1 pour la quinzième saison anniversaire de The Voice, une édition marquée par un remaniement majeur du jury et par le retour du chanteur, actuellement en phase de rémission après un long combat contre le cancer. Son come-back intervient au cœur d’une saison placée sous le signe de la nostalgie, avec des invitations ponctuelles d’anciens coachs et une nouvelle composition d’équipe entourant Pagny.

La production de TF1 a annoncé une refonte quasi intégrale du fauteuil des coachs : Patricia Kaas, Zaz et Vianney ne font plus partie du jury. Florent Pagny retrouve pour cette ultime saison Lara Fabian, qui rejoint le plateau aux côtés d’Amel Bent et du nouvel arrivant Tayc. Parallèlement, plusieurs anciens coachs reviendront le temps d’une soirée : Louis Bertignac, Zazie, Kendji Girac et M. Pokora sont programmés pour des apparitions exceptionnelles au fil de la saison.

Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, Florent Pagny est revenu sur ses quinze années passées dans le télé-crochet et sur sa décision de poursuivre l’aventure malgré la maladie, qu’il a rapidement médiatisée. Le chanteur, dont la rémission a été confirmée par des analyses réalisées la veille de l’interview, a exprimé sa satisfaction quant aux contrôles médicaux récents : « J’ai fait des contrôles hier, ils étaient super », a-t-il déclaré.

Un roc face à la maladie, Nikos s’en inspire

La relation entre Florent Pagny et Nikos Aliagas est au centre de l’entretien. Les deux hommes, qui se côtoient depuis plus de vingt-cinq ans, partagent une amitié affichée et une histoire professionnelle débutée sur le plateau de la Star Academy. Selon Pagny, leur lien s’est consolidé au fil des années : « On est amis, on passe beaucoup de temps ensemble depuis 15 piges. On se raconte nos histoires », confie-t-il.

Nikos Aliagas, qui a tôt fait de faire confiance à Pagny — ce dernier a accepté d’être l’invité zéro de la Star Academy le 15 octobre 2001 — souligne l’impact de son ami sur sa façon de communiquer : « On est des amis qui nous voulons du bien. Son avis compte pour moi. Quand je vois la façon dont Florent a communiqué ces dernières années, c’est une masterclass. Il parle vrai aux gens. On s’en inspire ».

Le souvenir de leurs débuts à la télévision revient dans l’entretien. Florent Pagny évoque une époque où le paysage audiovisuel changeait radicalement, entre l’arrivée des nouveaux formats et la surprise de se retrouver sur un plateau de télé : « Je débarquais en me disant : Mais qu’est-ce que c’est que ce délire ? Des mômes allaient rester sur le tapis. J’essayais de détendre l’atmosphère, de raconter des conneries », se remémore-t-il.

