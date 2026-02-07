Nikita Bellucci se confie sur l’infidélité et le porno

Nikita Bellucci , figure connue de l’industrie du film pour adultes depuis une quinzaine d’années, a multiplié les étapes : percée médiatique, retrait temporaire, engagement en faveur de la prévention auprès des jeunes et des parents, puis retour à l’écran en compagnie de son époux et partenaire de tournage. Récemment, l’ancienne star du X est revenue publiquement sur la question de l’infidélité et du lien entre consommation de pornographie et vie de couple lors d’un podcast sur la chaîne YouTube de l’influenceuse Shera .

Nikita Bellucci, figure connue de l’industrie du film pour adultes depuis une quinzaine d’années, a multiplié les étapes : percée médiatique, retrait temporaire, engagement en faveur de la prévention auprès des jeunes et des parents, puis retour à l’écran en compagnie de son époux et partenaire de tournage. Récemment, l’ancienne star du X est revenue publiquement sur la question de l’infidélité et du lien entre consommation de pornographie et vie de couple lors d’un podcast sur la chaîne YouTube de l’influenceuse Shera.

Révélée comme performeuse iconoclaste, Nikita Bellucci s’est rapidement fait remarquer pour des prestations décrites comme radicales au sein du milieu, et pour des collaborations extérieures au secteur du X, notamment sa participation en 2015 au clip du rappeur Vald, décliné en plusieurs versions — dont une version explicitement destinée aux plateformes pour adultes. Ces relations croisées avec la culture populaire ont contribué à dépasser le strict cadre des productions pornographiques spécialisées.

Au fil de sa carrière, l’actrice a connu des épisodes difficiles : victime de cyberharcèlement, elle a annoncé une première retraite temporaire et s’est investie dans des actions de prévention autour de la pornographie, ciblant notamment le jeune public et des parents « dépassés », selon ses propos publics. De retour dans le milieu, elle dit vouloir promouvoir un modèle de production qu’elle qualifie de plus féministe et plus éthique, tout en conservant une orientation « hardcore » dans son travail ; elle tourne désormais parfois aux côtés de son mari, qui travaille comme caméraman, et le couple a ouvert un club libertin entre deux périodes de confinement.

Nikita Bellucci : ses confidences très cash sur l’infidélité

Invitée sur le podcast de Shera, Nikita Bellucci a abordé sans détour la question de l’infidélité et de la pornographie. Elle a d’abord relativisé le lien de causalité supposé entre regarder du contenu pornographique et tromper son partenaire, estimant que la consommation à elle seule ne suffit pas à expliquer des passages à l’acte.

« Je pense qu’il n’y a pas forcément de lien, dans le sens où, quand tu consommes de la pornographique, tu as un certain recul sur ce que tu vois », a déclaré l’actrice. Elle a ajouté qu’un désir d’infidélité déclenché uniquement par le visionnage de scènes X renverrait, selon elle, à des difficultés plus profondes dans la sexualité ou la relation du couple plutôt qu’à la pornographie elle-même.

Dans le même échange, Nikita Bellucci a insisté sur la nécessité d’examiner l’état du couple lorsque surviennent ces comportements : « Si tu es amené(e) à être infidèle, il faut peut‑être plus creuser ce qu’il se passe dans ton couple. Que de trouver des excuses extérieures », a‑t‑elle déclaré. Ces prises de parole s’inscrivent dans un parcours professionnel marqué par des interventions publiques sur les risques d’exposition des mineurs et sur la responsabilité des adultes, ainsi que par un engagement affiché en faveur d’une industrie plus respectueuse des interprètes.

