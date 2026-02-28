Nikita Bellucci dénonce qu’AD Laurent publie du contenu X accessible aux mineurs

Nikita Bellucci , figure marquante du cinéma pour adultes français des années 2010, a de nouveau fait parler d’elle en 2024 en dénonçant publiquement le comportement d’un influenceur du milieu X, AD Laurent , lors du podcast En toute intimité animé par Sam Zirah sur YouTube . L’actrice a mis en avant des préoccupations éthiques et morales liées à la diffusion de contenus pour adultes accessibles aux mineurs et a rappelé que, la même année, une plainte pour viol aggravé avait été déposée contre l’intéressé.

Nikita Bellucci, figure marquante du cinéma pour adultes français des années 2010, a de nouveau fait parler d’elle en 2024 en dénonçant publiquement le comportement d’un influenceur du milieu X, AD Laurent, lors du podcast En toute intimité animé par Sam Zirah sur YouTube. L’actrice a mis en avant des préoccupations éthiques et morales liées à la diffusion de contenus pour adultes accessibles aux mineurs et a rappelé que, la même année, une plainte pour viol aggravé avait été déposée contre l’intéressé.

Entrée sur la scène pornographique en 2011, Nikita Bellucci s’est rapidement imposée par son style « girl next door » avant de se spécialiser dans un registre plus dur, s’inscrivant dans une tradition hardcore et de rough sex. Repérée et épaulée par le réalisateur John B. Root, elle a élargi sa carrière jusqu’aux États-Unis, tournant notamment pour le studio SM Kink et côtoyant des figures comme Ian Scott.

Parmi ses projets hors des circuits strictement pornographiques, Nikita Bellucci a collaboré artistiquement avec le rappeur Vald sur le clip de la chanson Selfie, décliné en trois versions — soft, érotique et pornographique — et associé à Ian Scott. Malgré cette visibilité et son ascension, elle a surpris le milieu en annonçant une première retraite en 2016, période pendant laquelle elle s’est investie dans des actions de prévention, notamment envers un jeune public, sur les effets du porno chez certains adolescents et sur le harcèlement alimenté par les réseaux sociaux.

Nikita Bellucci cible AD Laurent et dénonce des pratiques problématiques

Dans l’épisode du podcast enregistré en 2024, Nikita Bellucci est revenue longuement sur sa trajectoire professionnelle et personnelle avant d’évoquer nommément AD Laurent. Elle a exprimé son malaise face au fait que cet influenceur publie régulièrement du contenu X pouvant être visible par des mineurs, qualifiant ces pratiques de problématiques sur les plans « éthique et moral ». Elle a également dénoncé ce qu’elle perçoit comme un virilisme et un machisme de la part de l’intéressé.

AD Laurent est une personnalité déjà bien connue des réseaux : issu de la télé-réalité — notamment Les Princes de l’amour et Les Anges 10 — il s’est taillé une réputation de clashs et d’attaques ad hominem en ligne, parallèlement à une présence sur des plateformes payantes pour adultes. Le conflit public entre AD Laurent et d’autres figures du milieu, dont Amandine Pellissard, est documenté depuis plusieurs années.

Au cours de l’échange avec Sam Zirah, Nikita Bellucci a rappelé avoir été elle-même victime de harcèlement et a expliqué que son retrait en 2016 était en partie motivé par ces dérives du milieu et par l’impact du porno sur des jeunes publics. Elle a aussi évoqué son retour en 2019 dans un contexte personnel transformé : elle est mariée à un caméraman de l’industrie X et mère de famille, et exerce aujourd’hui en tournant avec son conjoint.

Par ailleurs, Nikita a confié dans un entretien accordé au magazine LEGEND avoir mis sa carrière entre parenthèses après une relation toxique avec un ex-compagnon qui était réalisateur de films pour adultes. Elle a évoqué cette période comme une des raisons de sa prise de distance avant de revenir progressivement sur les plateaux.