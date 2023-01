Nikanor au regret ? Nouvelle mise au point du chanteur sur sa relation avec Sessimè

Après ses grands déballages sur sa relation avec la chanteuse Sessimè, le chanteur béninois Nikanor a pris une nouvelle résolution pour l’année 2023.

Il y a environ un mois, le chanteur Nikanor n’a pas eu du mal à confirmer sa relation amoureuse avec Sessimè. Mais l’artiste semble déjà au regret. Reçu sur l’émission Music Fever de Prince Herbert sur Océan FM, Nikanor a pris une nouvelle décision.

« Je ne voudrais pas me prononcer sur ça dans cette nouvelle année, je voudrais que les béninois restent focus sur ce qu’ils aiment, la musique de Nikanor, et laisse Nikanor dans sa vie privée », a répondu le « fils du pays » lorsqu’il a été interrogé sur sa liaison avec Sessimè.

La vie privée de Nikanor sous verrou

L’artiste préfère rester focus sur sa musique. « Tout ce qui concerne ma vie privée, polémiques et autres je ne voudrais pas me prononcer avec leur permission bien sûr », a ajouté Nikanor qui semble regretter avoir fait des confirmations dans un passé encore très récent où il a assumé publiquement sa polygamie en reconnaissant qu’il a deux femmes que sont, Fredia Kesso et Christelle Guédou de son nom d’artiste Sessimè.

« Il n’y a rien à dire, Sessimè est une adulte, c’est une grande personne. Je ne pense pas qu’elle viendrait sur les réseaux sociaux écrire ça juste pour amuser la galerie« , avait réagi Nikanor. Il répondait ainsi à la publication de Sessimè qui a levé un coin de voile sur leur relation.

« 1- l’amour n’a pas d’âge ; 2- je suis en couple avec Nikanor depuis plus de 5 ans dans une relation sérieuse avec implication de nos familles (C’est mon homme que ça te plaise ou non) », avait clarifié la chanteuse Sessimè.