Nikanor à désormais 2 femmes: le chanteur confirme être en couple avec Sessimè et Fredia

Après les polémiques suscitées par les confidences de Sessimè sur leur relation, le chanteur Nikanor a reconnu publiquement qu’il est en couple avec deux femmes à savoir: la mère de son fils et la chanteuse Sessimè.

C’est officiel! Le chanteur Nikanor assume publiquement sa polygamie après les révélations de Sessimè sur leur histoire d’amour. Reçu sur l’émission Kfé Week-end du vendredi 9 décembre 2022 de TVC, le chanteur a reconnu qu’il a deux femmes que sont, Fredia Kesso et Christelle Guédou connue sous son nom d’artiste Sessimè.

Interrogé sur le commentaire de Sessimè, l’artiste réponds cash: « Il n’y a rien à dire, Sessimè est une adulte, c’est une grande personne. Je ne pense pas qu’elle viendrait sur les réseaux sociaux écrire ça juste pour amuser la galerie« , a répondu Nikanor.

« Château Bertin alors, même si tu as un faux-compte je vais t’informer : 1- l’amour n’a pas d’âge 2- je suis en couple avec Nikanor depuis plus de 5 ans dans une relation sérieuse avec implication de nos familles (C’est mon homme que ça te plaise ou non) », avait déclaré Sessimè.

Quid de Fredia Kesso ?

Sur l’émission, l’interprète du titre « Dans tes yeux » a été confronté à une photo de la mère de son fis. « C’est qui? » demande l’animatrice Stéphanie Montcho. Et à Nikanor de se lâcher: « C’est moi toujours, Fredia, c’est ma femme ».

« Donc, t’as deux ? », relance l’animatrice. Ne pouvant plus contourner la réalité, Nikanor passe aux aveux. « Tu as tiré la conclusion. En plus c’est clair, on a pas besoin de faire polémique autour ».

Si pour certains, Sessimè occupe la place de deuxième femme, Nikanor ne pense pas ainsi. « C’est vous qui dites qu’elle est deuxième femme. Je ne me suis jamais prononcé par rapport à un classement. Je ne sors pas avec Sessimè, Sessimè, c’est pour les fans. Moi je connais Christelle Guédou. Il y a une différence« .

A travers cette clarification, Hervé Ahéhéhinnou alias Nikanor confirme qu’il est le mari de Christelle Guédou alias Sessimè. Comme pour aller au bout de ses idées, l’artiste invite l’animatrice Stéphanie Montcho à son mariage avec Sessimè. Seulement que la date de leur union n’est pas encore dévoilée.

Je déborde de bonheur avec elle

Le 23 avril 2020, Nikanor a présenté à ses fans la femme de sa vie, Kesso Fredia pour la célébration de son anniversaire. “Une famille heureuse, c’est une femme heureuse qui la construit. Je déborde de bonheur avec elle. C’est avec ma #Muse que je m’amuse”, avait écrit Nikanor en légende d’une vidéo dans laquelle il s’éclatait avec la jeune femme.

Le couple a annoncé la naissance de leur premier enfant le dimanche 30 mai 2021 en marge de la journée dédiée à la fête des mères.