Nigéria: une vingtaine de personnes tuées dans une explosion au centre du pays

La police nigériane a annoncé mercredi, la mort de 27 personnes dans une explosion survenue au centre du pays. Selon la police, plusieurs autres personnes ont été blessées par la détonation de la bombe.

Les faits se sont déroulés dans le village de Rokopi, à la frontière entre les États de Nasarawa et de Benue, dans le centre du Nigéria. Une bombe a explosé et a fait au total, 27 morts et plusieurs blessés, le mercredi 25 janvier 2023.

Les circonstances de ce drame restent inconnues pour le moment. La police a annoncé une enquête pour élucider cette affaire et trainer devant la justice, les auteurs et co-auteurs de l’incident.

Dans une déclaration faite mercredi soir, le gouverneur de l’État de Nasarawa, Abdullah Sule a appelé la population au calme, rassurant que les autorités travaillent de concerts pour trouver une solution durable et efficace aux attaques terroristes qui minent les régions.