Nigéria: une attaque d’hommes armés contre l’aéroport de Kaduna repoussée

Des forces de sécurité nigérianes ont réussi samedi, à repousser une attaque des hommes armés contre l’aéroport de Kaduna, situé au nord-ouest du pays, une zone réputée pour des attaques et enlèvements.

Le trafic aérien au Nigéria a été interrompu samedi, à la suite d’un assaut des hommes armés qui ont tenté de prendre le contrôle de l’aéroport de Kaduna. L’attaque a été menée par des gangs appelés localement «bandits», qui sévissent dans le nord-ouest et le centre du Nigéria où ils pillent, kidnappent et tuent les résidents.

Venus en nombre considérable et lourdement armés, ils ont tué un garde de sécurité, mais ont finalement été repoussés par les forces de sécurité qui ont imposé une résistance radicale et solide. « Les soldats stationnés à l’intérieur et autour de l’aéroport ont riposté et repoussé les attaquants », a annoncé Samuel Aruwan, commissaire à la sécurité de l’État de Kaduna. « Les bandits ont malheureusement tué par balle un employé de l’aéroport qui a lancé l’alerte quand il les a vus », a-t-il ajouté.

Le nord-ouest du Nigéria est réputé pour des attaques terroristes meurtrières. Des enlèvements pour demander des rançons sont monnaie courante dans cette région du Nigéria. Les offensives militaires peinent toujours à mettre fin à l’insécurité dans cette partie, laissant accroitre le taux des déplacés.