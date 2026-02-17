Nigéria: un homme séquestré 17 ans par son père biologique secouru par la police

Le commandement de la police de l’État de Bauchi, au Nigeria, a porté secours à un homme que les forces ont qualifié de retenu illégalement et enchaîné par son père biologique pendant dix-sept ans. Le porte-parole du commandement, SP Nafiu Habib, a fait état de ces faits dans un communiqué daté du mardi 17 février 2026, précisant qu’un bon samaritain avait signalé la situation.

Après réception de l’alerte, des enquêteurs se sont rendus sur place et ont découvert la victime en très mauvais état physique. Selon la note officielle, les informations ont été reçues le 16 février 2026 vers 16h20 et concernaient un certain Muhammad Lawan, également appelé Babangida, retenu dans la maison de son père biologique, Mohammed Lawan, depuis dix-sept ans sans soins.

Une équipe de détectives, conduite par le DPO de la division « B » et accompagnée de l’officier des relations publiques du commandement (PPRO), s’est rendue dans le village de Shadawanka, dans la zone de gouvernement local de Bauchi, et a procédé au sauvetage de l’homme très amaigri.

Le père de la victime a été arrêté et placé en garde à vue.

La personne secourue a été transportée à l’hôpital pour recevoir les soins médicaux et la réadaptation prescrits conformément aux directives du commissaire de police.