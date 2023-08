Nigeria: un hélicoptère de l’armée s’écrase dans l’État de Niger à l’ouest du pays

Un hélicoptère de l’armée nigériane de type MI-171 s’est écrasé dans l’État de Niger à l’ouest du pays, suscitant des opérations de secours en cours pour sauver l’équipage et les passagers. Une enquête a été lancée pour déterminer les circonstances de cet accident dramatique.

Une tragédie a frappé l’armée nigériane lorsque lundi, un hélicoptère de type MI-171 a subi un crash dans l’État de Niger, situé à l’ouest du Nigeria. Le porte-parole de l’armée de l’air, Edward Gabkwet, a confirmé cet événement malheureux par le biais d’un communiqué officiel. L’accident s’est produit près du village de Chukuba, au sein de la zone de gouvernement local de Shiroro.

Les opérations de secours ont immédiatement été déployées pour venir en aide à l’équipage et aux passagers qui étaient à bord de l’hélicoptère au moment du crash. Les autorités militaires et civiles sont mobilisées pour tenter de sauver des vies et apporter une assistance médicale aux éventuels survivants. Les circonstances exactes de l’accident restent floues, et une enquête a été lancée pour déterminer les causes probables de cette tragédie.

Le communiqué de l’armée de l’air n’a pas fourni de détails quant au nombre de personnes présentes à bord de l’hélicoptère au moment du crash. Les opérations de secours et l’enquête en cours visent à clarifier ces informations cruciales.