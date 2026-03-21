Nigeria : trois musées suisses vont restituer 28 bronzes du royaume du Bénin

Trois institutions suisses ont convenu, vendredi 20 mars 2026, de restituer au Nigeria 28 bronzes provenant de l’ancien royaume du Bénin. Le Musée d’ethnographie de Genève, le musée Rietberg et le Musée d’ethnographie de l’université de Zurich ont signé un accord formalisant ce transfert vers Abuja.

Ces objets, entrés dans des collections helvétiques au début du XXe siècle, font l’objet d’un long travail de reconstitution de leur parcours. Les restitutions annoncées constituent l’aboutissement d’un processus engagé depuis plusieurs années au sein des musées concernés.

L’initiative remonte à 2021, quand huit musées suisses, sous l’impulsion du Rietberg à Zurich, ont lancé une enquête collective sur l’origine d’éléments de leurs fonds liés au royaume de Bénin, territoire qui a été intégré au Nigeria à la fin du XIXe siècle.

Ce travail de « provenance » a été conduit en lien étroit avec des institutions et des spécialistes nigérians. En comparant les pièces aux archives et aux dossiers de vente, les équipes ont retracé la trajectoire de ces bronzes jusque dans des ventes aux enchères londoniennes du tout début du XXe siècle ; cette phase d’investigation a duré environ deux ans.

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Restituer pour reconnaître les héritages culturels

Les bronzes concernés ont été retirés du royaume en 1897, lors de l’expédition punitive britannique. Qualifiés de biens spoliés, ils font désormais l’objet d’une restitution afin que la propriété soit transférée au pays d’origine.

Après la recherche de provenance, il a fallu encore près de deux années de discussions entre partenaires suisses et nigérians pour définir les modalités de coopération et d’acheminement des pièces.

Le bilan détaillé des retours diffère selon les établissements : sur les neuf pièces détenues par le Musée d’ethnographie de Genève, trois seront rendues ; au musée Rietberg, quatorze des dix-huit objets exposés repartiront ; enfin, onze des seize pièces conservées par le musée de l’université de Zurich seront restituées.

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Floriane Morin, responsable des collections africaines au Musée d’ethnographie de Genève, rappelle que nombre de ces objets ne sont pas conçus comme de simples œuvres d’art mais ont d’abord servi de supports rituels ou cultuels. Pour elle, remettre ces pièces revient à reconnaître et respecter les héritiers culturels liés à ces collections.

Le mouvement ne s’arrêtera probablement pas là : cinq autres musées du groupe doivent encore publier les conclusions de leurs recherches. Par ailleurs, certaines œuvres pourraient néanmoins rester temporairement en Suisse sous la forme de prêts de longue durée, une option que le Musée d’ethnographie de Genève indique n’avoir pas imposée comme condition préalable à la restitution.