Nigeria : Tinubu ordonne une opération de sauvetage après les attaques dans l’État du Niger

Le président nigérian Bola Tinubu a ordonné le 25 août 2026 une opération de sauvetage coordonnée après des attaques menées le 22 août dans plusieurs localités du Borgu Local Government Area, dans l’État du Niger, où des hommes armés ont enlevé des fidèles dans une mosquée et visé d’autres villages.

Selon la présidence nigériane, le chef de l’État a demandé des mises à jour régulières aux services de sécurité. La police, par la voix de son porte-parole Wasiu Abiodun, avait indiqué le 22 août ne pas pouvoir confirmer le nombre d’enlevés et n’avait alors confirmé aucune perte en vies humaines.

Les chiffres avancés depuis restent prudents. Des responsables et habitants locaux font état d’au moins 60 personnes enlevées et d’un déplacement massif de population après les attaques. Reuters a aussi rapporté le 25 août le témoignage d’une responsable de Borgu faisant état de 30 morts, sans qu’un bilan unique ait été officiellement confirmé.

La police avait précisé dès le 22 août qu’une force conjointe avait été déployée dans la zone pour l’évaluation de la situation et les opérations de sauvetage. Aucune revendication fiable de l’attaque n’a été établie dans les sources robustes retenues pour ce dossier.