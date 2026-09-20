Téhéran menace les bases américaines d’une riposte prolongée en cas de nouvelle attaque

L’Iran a averti dimanche 20 septembre 2026 qu’une nouvelle attaque majeure des États-Unis ou de leurs alliés entraînerait une riposte prolongée contre les bases et intérêts américains dans la région. Le commandement militaire iranien affirme disposer d’informations laissant penser qu’une nouvelle offensive serait en préparation, sans en préciser l’origine ni fournir d’éléments publics permettant de vérifier cette affirmation.

Dans une déclaration relayée par les médias d’État, le quartier général central Khatam al-Anbiya a prévenu que les positions américaines pourraient être visées par des frappes « soutenues, efficaces et douloureuses » en cas de nouvelle attaque contre l’Iran. Il a également indiqué que les pays de la région participant à une éventuelle opération américaine seraient considérés comme parties au conflit.

Le département américain de la Défense n’avait pas réagi dans l’immédiat aux affirmations iraniennes sur la préparation d’une offensive. Washington avait toutefois émis la veille une nouvelle alerte de sécurité sur le Moyen-Orient, évoquant un risque d’escalade imprévisible, de fermetures d’espaces aériens et de perturbations du trafic aérien.

La mise en garde iranienne intervient dans un contexte régional déjà tendu. Les Houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont revendiqué des frappes contre Riyad et des installations saoudiennes. L’Arabie saoudite avait annoncé l’interception d’un missile balistique lancé vers Riyad, tandis que d’autres attaques ont été signalées contre des infrastructures du royaume.

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Les tensions touchent aussi les principales routes énergétiques de la région. L’Iran continue de conditionner la réouverture complète du détroit d’Ormuz au respect des termes qu’il attribue à l’accord intérimaire conclu en juin, alors que les avancées houthies au Yémen renforcent leur capacité de pression autour du détroit de Bab el-Mandeb.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a déclaré dimanche que Téhéran entendait poursuivre à la fois la confrontation et les négociations afin de défendre ses positions et de consolider d’éventuels acquis diplomatiques.