Nigeria: SBM Intelligence chiffre à 7,78 milliards de nairas les rançons versées en un an

Au Nigeria, les rançons versées à des groupes armés après des enlèvements ont atteint 7,78 milliards de nairas, soit environ 5,8 millions de dollars, entre juillet 2025 et juin 2026, selon SBM Intelligence. Le cabinet d’analyse estime que ce total a plus que triplé sur un an, signe d’une aggravation du marché des kidnappings.

SBM Intelligence recense sur la même période 7 825 personnes enlevées dans 1 713 incidents d’enlèvement ou liés à un enlèvement, avec au moins 1 142 morts. L’étude couvre à la fois le coût financier des rapts et leur bilan humain, dans un pays où les enlèvements de masse restent un mode opératoire récurrent.

Le rapport attribue environ 90% des rançons enregistrées à la faction JAS de Boko Haram. Il souligne toutefois que le nord-ouest concentre davantage d’incidents et de victimes, ce qui montre que l’extension géographique du phénomène dépasse le seul bastion historique du groupe dans le nord-est.

Parmi les cas mis en avant, SBM Intelligence cite l’enlèvement de 315 élèves et membres du personnel de l’école Saint Mary de Papiri comme l’un des épisodes illustrant le retour des kidnappings scolaires de masse.