Nigeria: quatre artistes de gospel retrouvés morts dans un studio à Lagos

Le musicien nigérian, Matthew Ogundele, trois membres de son équipe et un blogueur ont été découverts sans vie à Ajah à Lagos, a-t-on appris auprès des médias locaux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Le musicien de gospel Matthew Ogundele et trois membres de son entourage ont été retrouvés morts dans un studio d’enregistrement du quartier Abraham Adesanya, à Ajah, dans l’État de Lagos, au Nigeria. Les autres victimes ont été identifiées comme Itunu Ogundele, Joseph Sanya et le blogueur Matthew Awosanya, connu sous le nom de JoesTv.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les quatre hommes avaient été invités à se produire mardi, dans le cadre d’un programme de louanges organisé à l’occasion de l’anniversaire de l’artiste gospel Olanireti Akinbola. L’événement, prévu sur trois jours, se serait prolongé tard dans la nuit. En raison de l’heure avancée et de la distance séparant le studio de leur domicile, ils auraient décidé d’y passer la nuit. « L’office religieux s’est terminé tard. Ils ont donc choisi de rester sur place. C’est le lendemain matin que leurs corps sans vie ont été découverts », a indiqué une source policière.

