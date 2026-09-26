Nigeria : près de 700 personnes toujours captives un mois après un enlèvement massif

Près de 700 personnes seraient toujours retenues en captivité dans l’État du Niger, au centre-nord du Nigeria, plus d’un mois après une série d’enlèvements massifs survenus dans le district de Borgu. Des habitants de Dekara et de plusieurs localités voisines ont manifesté à New Bussa pour réclamer leur libération et dénoncer l’absence de progrès visible dans les opérations de secours.

Les enlèvements remontent au 21 août 2026, lorsque des hommes armés ont mené des attaques coordonnées dans plusieurs communautés. Selon les estimations avancées par des responsables locaux et des habitants, les personnes disparues seraient majoritairement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Un décompte définitif n’a toutefois pas encore été établi.

Le président Bola Tinubu avait ordonné aux forces de sécurité et à l’armée de lancer une opération de sauvetage après les attaques. Un mois plus tard, les familles disent toujours attendre des informations précises sur le sort de leurs proches, tandis que l’insécurité continue de perturber les déplacements, l’accès aux marchés et aux soins.

En signe de protestation, plusieurs commerces ont fermé dans la zone de Borgu. Les manifestants réclament également un recensement officiel des personnes portées disparues afin d’établir avec précision l’ampleur de l’enlèvement.

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Une pression croissante sur les autorités

Cette affaire intervient dans un contexte d’insécurité persistante dans plusieurs régions du Nigeria, où les enlèvements contre rançon sont devenus récurrents. Les groupes armés ciblent aussi bien les villages que les axes routiers et les établissements scolaires.

Les autorités n’ont pas publié de bilan détaillé sur l’avancement de l’opération de sauvetage. Les familles et les responsables communautaires demandent désormais des résultats concrets et une présence sécuritaire renforcée dans les zones rurales les plus exposées.