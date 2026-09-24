La cellule antiterroriste du Bénin équipée pour analyser les scènes de crime

Le ministre béninois de l’Intérieur, Djibril Mama Cissé, et le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis ont mis en service, jeudi 24 septembre 2026, les locaux rénovés de la Cellule d’investigation antiterroriste de la Police républicaine. L’équipement doit soutenir les enquêteurs et les analystes du renseignement.

Le lot comprend des ordinateurs, du matériel d’enquête, des outils et technologies destinés au traitement des scènes de crime, du mobilier de bureau et des écrans grand format pour l’analyse des indices, selon le Gouvernement béninois.

L’appui a été fourni dans le cadre du programme américain d’assistance internationale à la formation en matière d’enquête criminelle. Les autorités béninoises présentent l’opération comme un moyen d’améliorer les conditions de travail, la discrétion et l’efficacité des investigations liées au terrorisme et aux autres menaces criminelles.

Cette livraison prolonge l’appui américain à la Police républicaine. Le 26 septembre 2025, les deux pays avaient inauguré un centre de formation et annoncé un lot d’équipements d’une valeur d’un million de dollars américains.