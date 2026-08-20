Nigeria : près de 438 milliards de nairas approuvés pour cinq projets routiers

Le Conseil exécutif fédéral nigérian a approuvé mercredi 19 août à Abuja cinq marchés de construction et de réhabilitation routières totalisant 437,22 milliards de nairas, soit près de 438 milliards. Le ministre d’État aux Travaux publics, Bello Muhammad Goronyo, a présenté ces décisions à l’issue de la réunion présidée par Bola Tinubu.

Le principal marché, évalué à 159,83 milliards de nairas, porte sur la reconstruction de la route Ado-Ekiti–Iyin–Aramoko–Itawure jusqu’à la frontière de l’État d’Osun. Il a été attribué à CBC Global Civil and Building Construction Nigeria Limited.

Le gouvernement a aussi validé une modification de 54,12 milliards de nairas pour la réhabilitation de l’axe Abeokuta–Iboro–Ilaro, dans l’État d’Ogun, ainsi qu’un marché de 74,51 milliards pour reconstruire 15 kilomètres entre Port Harcourt, Eleme Junction et Onne Port Junction sur l’East-West Road.

Deux autres enveloppes concernent la deuxième phase de la route Ado-Ekiti–Afe Babalola University, pour 54,52 milliards de nairas, et les phases II à V de la route Ilara–Iselu, pour 94,24 milliards. Cette dernière doit être exécutée par JRB Construction Company Limited sur une période annoncée de 24 mois.

Des concessions PPP approuvées séparément

Les quelque 438 milliards de nairas ne constituent pas une enveloppe destinée aux partenariats public-privé. Ils correspondent aux cinq marchés routiers. Le Conseil exécutif a, dans une décision distincte, approuvé trois concessions autoroutières et logistiques dont la valeur annoncée atteint 172,88 milliards de nairas.

La première porte sur le développement de la section Dikko–Maje de la route Suleja–Minna, longue de 7,9 kilomètres, pour 56,75 milliards de nairas. La concession, prévue pour 40 ans, doit être confiée à Graciatech Engineering Nigeria Limited.

La deuxième concerne l’exploitation et l’entretien de l’autoroute Lagos–Ibadan, pour 96,43 milliards de nairas et une durée de 25 ans, au bénéfice de LIB Concession Group. La troisième prévoit la construction d’un parc pour poids lourds à Aro-Ngwa, dans l’État d’Abia, pour 19,70 milliards et une concession de 50 ans à Greg Jane International Limited.

Parmi les marchés classiques, le tronçon Port Harcourt–Onne a reçu un délai annoncé de neuf mois, tandis que la route Ilara–Iselu doit être livrée en 24 mois. Les autres calendriers détaillés n’ont pas été précisés dans le compte rendu présenté après la réunion fédérale.