Nigéria: plusieurs soldats et policiers tués par des bandits au nord-ouest du pays

Lundi, de nouveaux combats meurtriers entre milice d’auto-défense et un groupe criminel, ont eu lieu dans le nord-ouest du Nigéria. Quelques heures après les combats, le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré être « choqué par ce niveau extrême de criminalité » qui aurait fait plus de 57 morts selon des sources locales.

Le nord-ouest du Nigéria est depuis des années, un théâtre d’affrontements meurtriers entre les forces de Défense du pays et des groupes armés. Mardi, des hommes armés ont pris pour cible le village de Kanya, dans l’Etat de Kebbi frontalier du Niger. L’attaque menée par les bandits présumés a fait 13 morts dans le rang des soldats nigérians. Le bilan fait également état de 5 policiers et un milicien local tués.

