Nigéria: plus de 30 morts dans des affrontements entre fermiers et bergers

Des affrontements violents entre fermiers et bergers ont fait plus de 30 morts dans l’État du Plateau, au centre du Nigeria, selon les autorités locales. Les affrontements ont éclaté entre les deux groupes, générant une fois de plus des tensions dans une région déjà marquée par des conflits intercommunautaires.

Au Nigeria, une vague de violences a éclaté dans l’État du Plateau, au centre du pays, où plus de 30 personnes ont perdu la vie lors d’affrontements entre fermiers et bergers. Dan Manjang, Commissaire à l’Information et à la Communication de l’État du Plateau, a confirmé que ces affrontements avaient opposé des bergers et des agriculteurs.

Les causes exactes de ces violences restent encore floues, mais elles s’inscrivent dans un contexte de tensions récurrentes entre les communautés agricoles et pastorales au Nigeria. Les différends liés à l’accès aux terres et aux ressources naturelles sont souvent à l’origine de ces affrontements. Les deux groupes cherchent à protéger leurs intérêts et à défendre leurs moyens de subsistance, mais ces rivalités ont souvent des conséquences tragiques pour les populations locales.

Les autorités locales ont immédiatement réagi à cette nouvelle vague de violence, dépêchant des forces de sécurité supplémentaires dans la région pour maintenir l’ordre et éviter une escalade des tensions. Des efforts sont également déployés pour engager un dialogue entre les communautés concernées afin de trouver des solutions pacifiques et durables aux conflits en cours.