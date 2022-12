Nigéria: Paul Okoye et Anita officiellement divorcés après 8 ans de mariage

Le divorce entre Paul Okoye, membre du groupe P-Square, et son ex-épouse Anita a été finalisé. La Haute Cour nigériane, siégeant dans le Territoire de la capitale fédérale, Maitama, Abuja, a officiellement accordé le divorce aux deux anciens tourtereaux ce lundi, rapportent les médias nigérians.

En août 2021, Anita avait demandé le divorce au chanteur Paul en invoquant cinq facteurs principaux : l’infidélité, une fausse séparation, le fait d’être un parent absent, la fraude et d’autres situations difficiles. Elle a demandé un règlement mensuel de 20 000 $ et un certain nombre de propriétés de son mari après avoir trainé le chanteur devant la justice.

Selon des documents judiciaires rendus publics par Anita qui a d’ailleurs poursuivi son ex-mari devant la justice, Paul Okoye l’aurait expulsé de la maison avec sa sœur, lorsqu’elles ont découvert la liaison du chanteur avec leur domestique identifiée sous le nom de Florence.

Dans la demande de divorce signée par son avocat, devant une Haute Cour d’Abuja du Territoire de la capitale fédérale, Maitama, Anita a affirmé qu’elle avait versé 10 millions de nairas à son mari pour la construction de son centre commercial achevé à Lekki Phase 1, Lagos.

De retour devant la justice cette semaine, Anita a retiré ses réclamations lors de l’audience, choisissant de régler la situation à l’amiable suite à son incapacité à prouver ses réclamations devant le tribunal. Dans la foulée, le tribunal a également accordé la garde conjointe des enfants aux parties.

Cependant, Anita ne recevrait pas de compensation financière sous forme de pension alimentaire ou de règlement comme elle l’avait souhaité.

Paul Okoye et Anita se sont rencontrés en 2004 pendant leurs études de premier cycle à l’Université d’Abuja. Le duo s’est marié le 22 mars 2014 à Port Harcourt, dans l’État de Rivers, et ils ont trois enfants ensemble : Andre, né en 2013 ; et les jumeaux, Nathan et Nadia, nés en 2017.

Pour rappel, le chanteur du groupe P-Square s’est récemment affiché pour la première fois avec nouvelle femme qu’elle a officiellement présenté à ses fans. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, le chanteur a posté une vidéo de lui-même alors qu’il se rendait à la messe en compagnie d’une femme. En légende ce cette publication, Paul a écrit « En route pour léglise avec ma belle ».