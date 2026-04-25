Nigeria : nouveau corridor commercial de 15 milliards USD avec les États-Unis

Les États-Unis ont réactivé le programme de crédit à l’exportation GSM-102 en faveur du Nigeria, créant un corridor commercial évalué à 15 milliards de dollars (environ 8 417,7 milliards FCFA) et renforçant l’accès des importateurs nigérians à des financements garantis par Washington ; la coopération s’inscrit dans un contexte où le commerce bilatéral a atteint environ 15 milliards de dollars en 2025, en hausse de 14 % sur un an, tandis que les échanges agricoles ont progressé de 415 millions de dollars en 2024 à 764 millions en 2025, soit +84 %.

Le mécanisme GSM-102, géré par le département américain de l’Agriculture (USDA), offre des garanties permettant aux banques correspondantes de proposer des crédits pour l’achat d’intrants agricoles. Semences, engrais et matériels pourraient ainsi être importés à des conditions de financement plus favorables pour les opérateurs nigérians, selon les modalités du programme.

Cette réactivation intervient au moment où le Nigeria affirme sa place sur les marchés agricoles internationaux. Les chiffres récents montrent une montée en puissance des importations américaines destinées au secteur agricole nigérian, et une intensification des flux commerciaux bilatéraux qui concerne tant les produits agricoles que d’autres segments du commerce.

Enjeux financiers et logistiques

Pour produire des effets tangibles, la mise en œuvre du dispositif dépendra de la capacité des banques locales à utiliser les garanties proposées et de la solvabilité des importateurs bénéficiaires. Les institutions financières nigérianes devront adapter leurs procédures de crédit pour canaliser ces ressources vers les filières agricoles prioritaires.

La stabilité macroéconomique et les variations du taux de change constituent des facteurs susceptibles d’influencer le coût réel des importations couvertes par GSM-102. En outre, des contraintes logistiques — infrastructures portuaires, chaîne du froid, routes intérieures — pourraient limiter l’absorption rapide des intrants importés et retarder leur mise à disposition des agriculteurs.

Du côté américain, la réactivation du programme se traduit par une relance des exportations agricoles vers l’Afrique de l’Ouest et par un renforcement des garanties accordées aux banques correspondantes. Les exportateurs américains d’intrants agricoles figurent parmi les premiers bénéficiaires potentiels, via des commandes financées par les crédits garantis.

Les autorités nigérianes et les acteurs privés vont devoir coordonner l’usage de ces instruments financiers avec des politiques nationales visant à améliorer la productivité agricole, sécuriser les chaînes d’approvisionnement et répondre à une demande intérieure en croissance constante.

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