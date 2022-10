Nigeria – Menace d’attaques terroristes sur Abuja: les USA autorisent le départ d’une partie de leur personnel

Le Département d’État américain a autorisé mardi le départ du Nigeria des employés du gouvernement américain non urgents et de leurs familles en raison d’un risque accru d’attaques terroristes dans le pays.

La dernière mise à jour sur les voyages intervient après que les États-Unis et le Royaume-Uni aient mis en garde dimanche contre une possible attaque terroriste dans la capitale Abuja, visant notamment les bâtiments gouvernementaux, les lieux de culte et les écoles, entre autres cibles. D’après Washington, son ambassade continuera d’offrir une assistance d’urgence à ses citoyens au Nigeria, mais rapatriera une partie de son personnel en poste.

« Le 25 octobre 2022, le département d’État américain a accordé le statut de départ autorisé à l’ambassade d’Abuja, qui permet le départ volontaire des membres de la famille et de certains employés en raison du risque accru d’attaques terroristes. L’ambassade des États-Unis à Abuja continue d’avoir une capacité limitée à fournir une assistance d’urgence aux citoyens américains au Nigeria. Le consulat des États-Unis à Lagos continue de fournir des services de routine et d’urgence aux citoyens américains au Nigeria », a indiqué l’ambassade sur son site internet.

Le Département des services d’État du Nigeria a déclaré que les États-Unis avaient déjà émis des avertissements similaires et a exhorté les citoyens à rester vigilants. L’insécurité, qui sévit dans la plupart des États nigérians, est un problème majeur pour les électeurs qui choisiront un nouveau président en février prochain.