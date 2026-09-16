Nigeria : l’inflation ralentit à 15,39 %, celle des aliments reste à 19,57 %

Le taux d’inflation annuel du Nigeria a reculé à 15,39 % en août 2026, contre 15,43 % en juillet, selon le nouvel indice des prix à la consommation du Bureau national des statistiques. Un an plus tôt, le taux s’établissait à 23,14 %.

La baisse est limitée à 0,04 point sur un mois en rythme annuel, mais le mouvement mensuel s’est davantage tassé. Les prix ont augmenté de 0,71 % entre juillet et août, contre 1,57 % entre juin et juillet.

Les prix alimentaires restent la principale pression pour les ménages. L’inflation alimentaire s’est établie à 19,57 % sur un an en août, contre 20,31 % en juillet. Sur un mois, elle a ralenti à 1,02 %, après 5,56 % le mois précédent.

Le Bureau national des statistiques attribue ce ralentissement mensuel à l’évolution des prix de plusieurs produits, notamment l’huile de palme, les carottes, le poivre, les oignons, la farine de manioc, le bœuf, le poisson frais, les pommes de terre et certaines céréales.

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L’inflation sous-jacente, qui exclut notamment les produits agricoles volatils et l’énergie, a également reculé. Elle est passée de 14,97 % en juillet à 13,29 % en août sur un an. En rythme mensuel, elle a été légèrement négative à 0,06 %.

Les écarts restent importants entre les États. Lagos a enregistré la plus forte inflation générale annuelle, à 23,68 %, tandis que l’inflation alimentaire a atteint 38,85 % dans l’Adamawa, 37,96 % dans le Zamfara et 36,20 % dans le Bayelsa.