Rwanda : l’industrie bondit de 18 %, le PIB progresse de 9,4 %

Le produit intérieur brut réel du Rwanda a progressé de 9,4 % au deuxième trimestre 2026 par rapport à la même période de 2025, selon les comptes nationaux publiés le 15 septembre par l’Institut national de la statistique du Rwanda.

À prix courants, le PIB a atteint 7 174 milliards de francs rwandais, contre 5 799 milliards un an plus tôt. Les services ont représenté 51 % de l’activité, devant l’industrie à 23 % et l’agriculture à 21 %.

L’industrie a enregistré la plus forte hausse sectorielle, avec une croissance de 18 % et une contribution de 3,9 points à la progression du PIB. Les mines et carrières ont augmenté de 26 %, la construction de 24 % et les activités manufacturières de 10 %.

Dans l’industrie manufacturière, la production de produits métalliques, de machines et d’équipements a progressé de 51 %. Les produits minéraux non métalliques ont augmenté de 22 %, tandis que les textiles et le cuir ont gagné 13 %.

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Les services ont progressé de 7 % et contribué à hauteur de 3,7 points à la croissance. Le commerce de gros et de détail a augmenté de 18 % et les services d’information et de communication de 29 %. L’agriculture a avancé de 4 %, malgré un recul de 20 % des cultures d’exportation.

Du côté de la demande, la consommation finale des ménages a augmenté de 13 %. Les exportations de biens et services ont progressé de 19 %, les importations de 36 % et la formation brute de capital de 32 % au deuxième trimestre.