Nigeria : libération des 89 derniers fidèles chrétiens détenus après l’attaque de trois églises

Quatre-vingt-neuf fidèles chrétiens, retenus en otage depuis la mi-janvier après une attaque perpétrée contre trois églises dans le nord du Nigeria, ont retrouvé la liberté et ont été pris en charge jeudi par les services de l’État de Kaduna, ont indiqué des responsables nigérians.

Quatre-vingt-neuf fidèles chrétiens, retenus en otage depuis la mi-janvier après une attaque perpétrée contre trois églises dans le nord du Nigeria, ont retrouvé la liberté et ont été pris en charge jeudi par les services de l’État de Kaduna, ont indiqué des responsables nigérians.

Les rescapés sont arrivés en autobus, vêtus de tenues jaunes et accompagnés par des éléments des forces de sécurité. À leur descente du véhicule, ils ont été présentés au gouverneur de l’État, Uba Sani, qui a assisté à leur accueil officiel.

Les autorités ont récapitulé le déroulé des enlèvements : au départ, 183 personnes avaient été enlevées lors de l’attaque. Parmi elles, 11 ont pu s’échapper, 83 sont rentrées chez elles il y a trois jours et les 89 restantes ont été libérées seulement hier ou tôt ce matin, selon les précisions du gouverneur.

Publicité

Éléments de contexte et situation

L’opération de remise en liberté s’inscrit dans la suite des événements déclenchés par l’agression de plusieurs lieux de culte au cours de laquelle des groupes criminels ont enlevé de nombreux fidèles. Les autorités locales ont assuré l’escorte et l’accompagnement des libérés pour leur transfert et leur prise en charge immédiate.

Sur place, la présence des forces de sécurité a été notable lors de l’arrivée des anciens captifs, tandis que les responsables régionaux ont confirmé le décompte des personnes concernées et la chronologie des retours. Les familles et les communautés affectées attendent désormais les démarches administratives et sanitaires nécessaires après ces périodes de détention.