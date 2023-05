Nigéria: libération de 06 marins pris en otage au large du Congo

- Publicité-

Six marins qui avaient été pris en otage fin mars sur un pétrolier danois au large du Congo-Brazzaville dans le golfe de Guinée ont été libérés au Nigeria, a annoncé l’armateur du navire Monjasa. Les membres d’équipage sont sains et saufs, bien que les circonstances de leur enlèvement restent floues.

Selon le communiqué de Monjasa, les six marins ont été libérés depuis un endroit tenu secret au Nigeria. L’armateur a exprimé sa gratitude envers les autorités nigérianes et les partenaires impliqués dans la libération des otages. Il a également précisé que les marins étaient en «relativement bonne santé étant donné les circonstances difficiles qu’ils ont affrontées depuis plus de cinq semaines».

L’enlèvement de marins dans le golfe de Guinée est devenu un problème de sécurité récurrent pour les navires commerciaux qui naviguent dans la région. Selon le Bureau maritime international, le golfe de Guinée est considéré comme l’une des zones les plus dangereuses au monde pour les enlèvements et les actes de piraterie maritime.

- Publicité-

Bien que la libération des six marins soit une bonne nouvelle, les enlèvements de marins dans la région continuent d’être une préoccupation majeure pour les armateurs et les autorités maritimes. Des mesures de sécurité renforcées sont nécessaires pour protéger les navires et leur équipage dans le golfe de Guinée, afin d’assurer la sécurité de la navigation dans cette région clé pour l’industrie pétrolière mondiale.