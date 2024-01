Nigéria: l’Etat de Lagos interdit l’utilisation des récipients alimentaires en polystyrène

- Publicité-

Le gouvernement de l’État de Lagos a annoncé l’interdiction, avec effet immédiat, de l’utilisation et de la vente des récipients alimentaires en polystyrène et d’autres plastiques à usage unique dans l’État.

L’utilisation de récipients alimentaires en polystyrène, communément appelés boîtes à emporter, est désormais interdite dans l’État de Lagos. La mesure a été annoncée par le commissaire à l’environnement et aux ressources en eau, Tokunbo Wahab, à travers un arrêté publié ce 21 janvier 2024.

Le commissaire a justifié cette décision par la menace que représente les plastiques à usage unique, en particulier le polystyrène non biodégradable, pour l’environnement. « La plupart des canaux de drainage de l’État de Lagos sont quotidiennement obstrués par la mousse de polystyrène en raison de sa distribution et de son utilisation aveugle, malgré le nettoyage et l’évacuation réguliers des canalisations avec d’énormes quantités. Il a réitéré que la plus grande partie des déchets sur les routes et les marchés principaux auxquels l’Autorité de gestion des déchets de Lagos (LAWMA) est confrontée quotidiennement est constituée de mousse de polystyrène« , lit-on dans l’arrêté.

Selon le commissaire, le gouvernement de l’État ne pouvait pas rester passif face à la détérioration continue de son environnement, surtout en tant que ville côtière. C’est dans cette logique qu’il a jugé bon d’appliquer désormais le règlement national sur l’environnement de 2009 et la loi nationale de 2017 sur la gestion et la protection de l’environnement, qui interdisent spécifiquement les plastiques à usage unique.

Wahab a averti les producteurs, distributeurs et utilisateurs de polystyrène qu’ils devraient prendre cette interdiction au sérieux, sous peine de lourdes amendes, de sanctions, voire de la fermeture de leurs locaux.

L’autorité en charge des ressources en eau a appelé les consommateurs et les résidents au boycott des emballages en polystyrène et les plastiques à usage unique afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique, les inondations et les maladies.