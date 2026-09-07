Nigeria : le surplus commercial grimpe à 12 600 milliards de nairas au T2

Le surplus commercial du Nigeria s’est établi à 12 596,86 milliards de nairas au deuxième trimestre 2026, montrent les nouvelles statistiques du commerce extérieur publiées lundi 7 septembre. Entre avril et juin, les exportations ont atteint 27 020,88 milliards de nairas, contre 14 424,01 milliards d’importations.

La valeur totale des échanges de marchandises s’est élevée à 41 444,89 milliards de nairas sur le trimestre. Elle progresse de 19,13 % par rapport aux trois premiers mois de l’année et de 5,61 % sur un an, signe d’une accélération des flux commerciaux après un premier trimestre plus modéré.

Les exportations ont augmenté de 27,64 % par rapport au premier trimestre et de 18,77 % sur un an. Les importations, à 14 424,01 milliards de nairas, restent en revanche 12,55 % sous leur niveau du deuxième trimestre 2025. L’écart entre les deux flux porte le surplus à près de 12 600 milliards de nairas, contre environ 7 550 milliards au trimestre précédent.

Le pétrole continue toutefois de peser lourd dans cette performance. Les exportations de brut ont représenté 12 914,33 milliards de nairas, soit 47,79 % des exportations totales. Les autres produits pétroliers ont ajouté 10 376,88 milliards de nairas, représentant 38,40 % des ventes à l’étranger.

Des exportations concentrées sur l’énergie

L’Inde a été le premier débouché des exportations nigérianes au deuxième trimestre, devant l’Espagne, les Pays-Bas, les États-Unis et le Togo. Les principaux produits expédiés ont été le pétrole brut, le kérosène de type carburéacteur, le gaz naturel, l’urée et d’autres gaz de pétrole.

Du côté des importations, la Chine reste le premier fournisseur du Nigeria, suivie des États-Unis, de l’Inde, des Pays-Bas et de l’Allemagne. Les achats ont été dominés par les carburants, certains produits pétroliers, le blé dur, les véhicules d’occasion à moteur diesel et les motocyclettes.

La progression des exportations ne s’est pas répartie uniformément entre les secteurs. Les exportations agricoles ont reculé de 36,09 % sur un an à 802,99 milliards de nairas, tandis que celles de matières premières ont bondi de 181,24 % à 2 310 milliards. Les ventes de produits manufacturés ont, elles, diminué de 51,10 % sur un an à 393,03 milliards de nairas.

Un coussin extérieur renforcé

Le creusement du surplus commercial intervient alors que les réserves de change du Nigeria ont atteint 54,08 milliards de dollars au 3 septembre, leur plus haut niveau depuis 2008. La combinaison d’exportations plus élevées et d’importations encore contenues renforce à court terme la position extérieure du pays, même si la structure des ventes reste fortement dépendante des hydrocarbures.

Au deuxième trimestre, les exportations autres que le pétrole brut ont totalisé 14 106,55 milliards de nairas, un montant supérieur aux exportations de brut. Cette catégorie inclut toutefois une part importante d’autres produits pétroliers, ce qui limite encore la diversification réelle du panier d’exportation.