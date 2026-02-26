Nigeria : le procès de Nasir El-Rufai, ex-gouverneur de l’État de Kaduna pour cybercrime renvoyé au 23 avril

La séance prévue pour la mise en examen de Nasir El-Rufai a été reportée : la Haute Cour fédérale d’Abuja a fixé une nouvelle audience au 23 avril.

Ancien gouverneur de l’État de Kaduna et figure de l’opposition, El-Rufai était attendu devant la juridiction pour répondre à des accusations liées à la cybercriminalité et à des atteintes à la sécurité nationale.

Le décalage de l’audience s’explique par la situation actuelle du principal intéressé : il se trouve en détention et fait l’objet d’interrogatoires conduits par l’agence fédérale chargée de la lutte contre la corruption, dans le cadre d’une autre enquête distincte.

Cette nouvelle échéance judiciaire intervient donc alors que plusieurs procédures parallèles touchent l’opposant, compliquant le calendrier fixé par la Cour pour instruire les faits qui lui sont reprochés.

Suite de la procédure

La date du 23 avril permettra aux juges d’évaluer la situation procédurale — notamment l’impact de la garde à vue actuelle — et de décider de la poursuite ou non de la mise en accusation, selon l’avancement des investigations en cours.