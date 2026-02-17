Nigeria : le gouvernement s’inquiète du sort des citoyens recrutés pour combattre en Ukraine

Le gouvernement du Nigeria a fait part de sa profonde inquiétude face à une montée du phénomène de recrutement illégal de citoyens nigérians destinés à participer à des conflits à l’étranger.

Cette alerte intervient après la diffusion, ces dernières semaines, d’informations faisant état de la mort de plusieurs ressortissants africains qui auraient servi au sein des forces russes engagées en Ukraine.

Dans le détail, le collectif d’enquête All Eyes on Wagner affirme que pas moins de 36 Nigérians auraient rejoint les rangs de l’armée russe, un chiffre qu’il présente comme le résultat de ses investigations récentes.

Les autorités nigérianes pointent du doigt les risques liés à ces enrôlements clandestins, évoquant la possible existence de filières exploitant des personnes vulnérables et appelant à une attention renforcée pour prévenir de nouveaux départs irréguliers.

Répercussions et suites attendues

Au-delà du drame humain, ces révélations posent des questions sur la sécurité des ressortissants, la responsabilité des recruteurs et la nécessité de mieux encadrer les départs vers des zones de conflit.

Des acteurs institutionnels et de la société civile demandent des vérifications approfondies afin d’établir précisément les mécanismes ayant permis ces enrôlements et d’identifier les intervenants impliqués.

