Nigéria: le gouvernement fait le bilan de l’attaque contre un train de passagers entre Abuja et Kaduna

Près d’une dizaine de personnes ont été tuées mardi, dans une attaque des hommes armés contre un train de passagers entre Abuja et Kaduna. Le gouvernement nigérian annonce également une vingtaine de personnes blessées dans cette attaque.

Le ministre de la sécurité et de l’intérieur de l’État de Kaduna, Samuel Aruwan, a fait la lumière sur l’attaque des hommes armés contre un train de passagers au nord du pays. Après avoir expliqué les circonstances du drame, il a souligné que 8 passagers ont été tués et 26 autres sont blessés.

« Les corps de huit personnes ont été récupérés sous les décombres », a déclaré la chaîne de télévision nigériane « Channels TV », ajoutant que « 26 autres personnes ont été blessées et sont à l’hôpital ». Contrairement aux premières informations du mardi, l’autorité nigériane indique que 362 passagers se trouvaient dans le train au moment de l’attaque des bandits.

Jugeant inacceptable et extrêmement préoccupante cette énième attaque, le président Buhari a ordonné à l’armée et aux forces de sécurité d’agir immédiatement pour localiser et neutraliser les terroristes qui ont perpétré l’attaque.