Nigéria: le gouvernement déclare « illégale » la grève des médecins

Le gouvernement du Nigeria a déclaré illégale la grève lancée par les travailleurs de la santé pour protester contre le non-paiement de leurs salaires et les mauvaises conditions de travail. Selon le ministère du Travail et de l’Emploi, les médecins n’ont pas respecté le délai de préavis de 21 jours requis par la législation du travail du pays.

Mercredi, le porte-parole du ministère du Travail et de l’Emploi, Olajide Oshundun, a annoncé que la grève des médecins était considérée comme illégale, car ils n’avaient pas donné le préavis légal de 21 jours au gouvernement. Selon Oshundun, le ministre a reçu le préavis seulement quelques heures avant le déclenchement de la grève, ce qui ne respecte pas les dispositions légales en vigueur.

Le porte-parole a souligné que si les médecins entament une grève sans préavis légal, ils doivent en assumer les conséquences. Cette déclaration du gouvernement nigérian met en évidence la volonté des autorités de mettre fin à la grève et d’encourager les travailleurs de la santé à trouver des solutions par le dialogue et la négociation plutôt que par des actions non conformes à la loi.

L’association nigériane des médecins résidents avait envoyé un ultimatum de deux semaines avant le déclenchement de la grève, qui a pris fin le 13 mai. Les médecins exigent le paiement de leurs salaires en retard et l’amélioration de leurs conditions de travail dans les hôpitaux. Leurs revendications font écho à un problème plus vaste de sous-financement du secteur de la santé au Nigeria, ce qui entraîne une pénurie de ressources et des difficultés pour les professionnels de la santé à exercer leurs fonctions de manière efficace.