Nigéria: le convoi du président Muhammadu Buhari attaqué par des hommes armés

Des hommes armés soupçonnés d’être des bandits ont ouvert le feu mardi sur le convoi de sécurité du président nigérian Muhammadu Buhari dans l’État de Katsina, selon un responsable.

La présidence nigériane a qualifié de triste et regrettable l’incident de tir survenu près de Dutsinma, dans l’État de Katsina, contre le convoi de voitures transportant l’équipe avancée de gardes de sécurité, de responsables du protocole et des médias, avant le voyage du président Muhammadu Buhari à Daura pour le Sallah. Selon une déclaration du porte-parole présidentiel, Garba Shehu, les assaillants ont ouvert le feu sur le convoi depuis des positions d’embuscade mais ont été repoussés par les militaires, la police et le personnel du DSS [The Department of State Services (DSS) est le service de renseignement intérieur du Nigeria] qui accompagnaient le convoi.

M. Shehu a déclaré que le convoi se rendait à Daura, la ville natale de M. Buhari, pour préparer sa visite lorsque l’attaque a eu lieu. « Les assaillants ont ouvert le feu sur le convoi depuis des positions d’embuscade mais ont été repoussés par les militaires, les policiers et le personnel du DSS qui accompagnaient le convoi », indique le communiqué. « Deux personnes du convoi reçoivent des soins pour les blessures mineures qu’elles ont subies. Tous les autres membres du personnel, les employés et les véhicules sont arrivés sains et saufs à Daura. »

Buhari doit se rendre à Katsina pendant la célébration de la Sallah, une fête islamique, qui aura lieu ce week-end. Entre-temps, des terroristes ont tué le commandant de la zone de Dutsinma de la Force de police du Nigeria (NPF), ACP Aminu Umar, et un officier dans la forêt de Zakka, dans la zone de gouvernement local de Safana, dans l’État de Katsina.