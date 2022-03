Nigéria: le chef de la section ouest-africaine de l’Etat Islamique Sani Shuwaram tué par l’armée

Des jets Super Tucano pilotés par l’armée de l’air nigériane (NAF) ont fait pleuvoir des missiles sur un certain nombre de cachettes ISWAP identifiées. Le chef de la section ouest-africaine de l’Etat Islamique Sani Shuwaram et d’autres terroristes ont été tués dans ses bombardements aériens effectués dans la zone de gouvernement local de Marte dans l’État de Borno.

